Koulibaly in arrivo a Los Angeles, in attesa dell’annuncio ufficiale dei Blues

Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli, è stato ceduto al Chelsea dove si aggregherà alla squadra nella Tournè negli States, come scrive Alfredopedullà.com. Kalidou Koulibaly è in partenza per gli States, destinazione Los Angeles, dove si aggregherà al Chelsea. L’ex difensore del Napoli raggiungerà i Blues sul suolo americano e prenderà regolarmente parte alla tournée sotto gli ordini di Touchel. Atteso a breve l’annuncio ufficiale dell’acquisto di KK da parte del club londinese.