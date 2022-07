Intrighi e dubbi di difesa: Kim verso i Rennes, si sondano altri nomi

Sembrava una operazione lampo quella che avrebbe portato Kim Min-Jae al Napoli, invece trattasi di piccolo intrigo internazionale. Il difensore coreano aveva ribadito che tra il Napoli e il Rennes voleva l’Italia a tutti i costi. E invece, nella tarda serata, il Rennes ha alzato l’offerta di ingaggio al 24enne (2,4 milioni per 4 anni e soprattutto una supercommissione alla firma per agli agenti di 3 milioni), superando quella del Napoli. A quel punto Kim, preso atto dei tentennamenti del club azzurro, ha detto sì al Rennes. Secondo i media transalpini, l’operazione è conclusa. E ora? Milenkovic vuole Inter o Juventus, su Acerbi il Napoli ha frenato. Eric Bailly del Manchester United potrebbe essere il nome nuovo di queste ore, sondaggio anche per Pape Abou Cissé, senegalese come Kk e centrale dell’Olimpiakos. De Vrij ha un ingaggio che spaventa. Quello che colpisce nel Napoli, in queste ore, è la mancanza di frenesia con cui De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli stanno affrontando le questioni insolute: è evidente che si muovono nell’ambito di una strategia societaria ben precisa. E che presto verrà giudicata dai colpi centrati.

Il Mattino