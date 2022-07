Imparato: “Lozano cincischia, prevedo un duello con il georgiano”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista

“Petagna inizialmente si è mosso lentamente. Io penso che quest’anno non resterà al Napoli. Ho apprezzato il debutto di Gaetano e la voglia matta di Zerbin. Per quanto riguarda Koulibaly, “E pur si muove”, cioè alla fine si troverà una soluzione. Acerbi stuzzica come soluzione minimalista, invece l’asiatico turco dà qualche garanzia in più. Kvaratskhelia? Ama il dribbling. Non dobbiamo bruciarlo però, dobbiamo aspettare prima di promuoverlo. Pare che abbia già capito cosa vuole la gente da lui e cosa vuole lo stesso Spalletti. Mi dà l’idea del furbo scugnizzo di Napoli. Lozano, al contrario, l’ho visto un po’ indeciso, “cincischia”. Suppongo che quest’anno ci sarà un duello costante tra lui e il georgiano. Sulla mediana voglio fare una provocazione. L’assenza di Fabian Ruiz a cosa è dovuto? Si vuole ripercorrere la storia di Milik? De Laurentiis deve capire che Spalletti per lui stravede. Fabian è comunque una delle pedine che può essere sostituito. Si pensi ai problemi di pubalgia che lo hanno interessato la scorsa stagione. Si può sostituire ma comunque se ci pensa bene, può restare anche perché non ha tutti questi “afecionados” spagnoli. Su Kim? A mente fredda voglio ricordare che Koulibaly, tornato dalla Coppa d’Africa, ci ha fatto vedere delle marachelle. La scelta di Kim può essere quella giusta. Adagiarsi su Juan Jesus e Rrahmani potrebbe comunque essere una soluzione”.