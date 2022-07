Il Napoli ha il sì di Simeone, ma si attendono novità da Monza

Il Napoli gioca su più tavoli in questa sessione di mercato, per cercare quanto prima di accontentare mister Spalletti. Un reparto che certamente potrebbe avere una svolta è l’attacco, dove il club azzurro ha il sì di Giovanni Simeone. La punta argentina è affascinato dall’idea di giocare nello stadio di Maradona, intitolato al “Pibe de Oro”. Ora prima di parlare con l’Hellas Verona per chiudere l’affare, bisognerà prima cedere Petagna al Monza, Come riporta il CdS e ieri sera da Di Marzio, tra martedì e mercoledì ci sarà l’incontro tra le parti per cercare di chiudere l’affare e solo allora a trattativa fatta, si perfezionerà per il figlio di Diego Simeone.

La Redazione