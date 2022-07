Il Napoli femminile a Scampia, si lavora per il progetto

Le ragazze del Napoli Femminile hanno già smaltito la delusione per la recente retrocessione in serie B e programmano in grande la prossima stagione. Ecco perché la Municipalità di Scampia sta lavorando sulla possibilità di ospitare allo stadio Landieri la squadra per il prossimo anno. Nella scorsa stagione il Napoli Femminile ha giocato a Cercola che al momento è ancora indicato come campo per il prossimo anno, ma l’assessore allo sport della Municipalità di Scampia sta da tempo strizzando l’occhio al club di calcio femminile. «Sarei felicissimo di potere ospitare le ragazze nello stadio del nostro quartiere», racconta Luciano Acciavatti. «Sarebbe un bellissimo segnale. Ecco perché ne ho parlato con il presidente della Municipalità Nicola Nardella e lunedì abbiamo in programma un incontro anche con l’amministratore del Napoli Femminile Francesco Tripodi», spiega ancora l’assessore allo sport di Scampia, ideatore di questa iniziativa che è in attesa di essere concretizzata. D’altra parte la squadra locale (l’Arci Scampia) ha giù una squadra femminile e quindi l’arrivo anche del Napoli Femminile darebbe qualcosa in più. «Stiamo terminando i lavori di adeguamento dello stadio e poi nel caso dovremo solo organizzarci con gli orari per non togliere spazio alle società che già hanno impegni qui allo stadio». Portare il Napoli Femminile a Scampia sarebbe una grande operazione anche in ottica di rilancio sociale di un quartiere difficile della città, proprio come la Sanità.

Fonte: Il Mattino