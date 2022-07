Il mister su Kvara: “Il georgiano ha incantato tutti ed è adatto per sostituire Insigne”

Kvaratskhelia, alla sua prima uscita col Napoli, ha incantato tutti nel primo test amichevole azzurro contro l’Anaunia Val di Non: «Ha fatto vedere già un bel livello di brillantezza che magari altri non hanno, alcuni sono arrivati lunedì. È un buon calciatore, ha una discreta corsa, calcia bene di destro e sinistro, è il profilo giusto per sostituire Insigne»

le parole di Spalletti, soddisfatto per quanto visto in amichevole: «Sono quelle partite d’inizio preparazione, si vede già ciò che deve essere per velocità e tecnica, ci sta che in questo momento siamo un po’ sotto livello. Dobbiamo dare un po’ di tempo per far sì che qualcuno riesca a vestire i panni del leader e a crescere come riferimento. Intanto i compagni hanno scelto il capitano, ne abbiamo persi due in un colpo solo, però questa squadra ora verrà completata dalla società e diventa fondamentale andare a mettere pedine che riescano a dare più tranquillità, sicurezza e autostima di squadra a tutti».

Su Kim Min-jae, 25 anni, sudcoreano del Fenerbahçe, Spalletti è stato sintetico ma diretto: «Ha giocato in campionati differenti dal nostro, ma è un calciatore da Napoli e da Champions League».

Fonte: C dS