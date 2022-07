Il mister è con i tifosi: “Il pubblico di Napoli si sente e si percepisce anche a distanza”

Spalletti ha difeso i tifosi, per i calciatori una risorsa nonostante l’ultimo rendimento interno al Maradona con diverse sconfitte che hanno frenato il sogno scudetto: «Il pubblico di Napoli si sente e si percepisce anche a distanza, i battiti si sentono nell’aria senza le urla. L’anno scorso non siamo stati bravi in alcune partite in casa, hanno detto che i tifosi ci mettevano ansia, per quello che ci riguarda il nostro rapporto è di amore puro. I tifosi non disturbano mai, fanno sempre comodo allo stadio. Se abbiamo sbagliato qualche partita al Maradona il motivo è da ricercare dentro noi stessi e non fuori». Una settimana di ritiro basta, in parte, per tracciare un primo bilancio: «Se devo fare un paragone con quello precedente – il commento di Spalletti -, siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo tutti, sappiamo quali sono i ruoli. Sta andando tutto nel migliore dei modi».

Fonte: CdS