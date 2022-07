EUROPEI CALCIO FEMMINILE – Francia-Belgio 2-1, assist al “bacio” delle transalpine per l’Italia

Dopo il pari dell’Italia contro l’Islanda per 1-1, in serata si è giocata la sfida del girone D degli Europei femminili tra la Francia e il Belgio. Le transalpine passano in vantaggio con il colpo di testa di Diani. La gara sembra avere una sola dominatrice, palo anche di Katoto, ma arriva l’insperato pari con Cayman che in spaccata batte Peyeraud-Magnin. La Francia però torna subito in vantaggio con il tuffo di testa di Mbock-Bathy. Nella ripresa le transalpine sprecano diverse occasioni da gol, compreso su calcio di rigore, dove arriva il doppio giallo ai danni di Tysiak, ma Renard sbaglia dagli undici metri. Il successo delle francesi è un assist all’Italia che dovrà battere il Belgio e sperare in un pareggio tra Francia-Islanda o successo delle transalpine.

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Perisset 7.5, Nka 8, Renard 6.5, Karchaoui 8.5; Geyoro 6.5 (90′ Palis sv), Bilbaut 7, Mateo 9 (65′ Toletti 6.5); Diani 8 (65′ Bacha 7), Katoto 6 (17′ Sarr 7), Cascarino 7.5 (90′ Malard sv).

In panchina: Chavas, Lerond, Torrent, Tounkara, Cissoko, Dali, Baltimore.

All.: Diacre 7.5

BELGIO (4-2-3-1): Evrad 6; Vangheluwe 6 (46′ Vangheluwe 6.5), Kees 6.5, de Neve 6 (70′ Tysiak 3), Philtjens 6 (58′ Deloose 6), Vanhaevermaet 6 (Delacauw 6), de Caigny 6, Biesmans 6.5; Dhont 6.5 (78′ Eurlings 6.5), Wullaert 8, Cayman 7.

In panchina: Lemey, Lichtfus, Wijnants, Tison, Missipo, van Kerkhoven, Vanmechelen.

All.: Serneels 6

ARBITRO: Cheryl Foster (Galles) 7

RETI: 6′ Diani, 36′ Cayman, 41′ Nka.

AMMONITI: Tysiak, Delacauw .

ESPULSI: Tysiak.

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni. Corner: 10-1. Recupero: /’ pt: 6′ st.

La Redazione