Dybala e gli altri: Petagna decide il futuro di Armando Broja

Dybala è l’oggetto dei (non) desideri di quasi tutti. De Laurentiis offerte non ne ha fatte ancora allo staff della Joya. In ogni caso, il Napoli è messo lì nel gruppone delle pretendenti, in questa specie di asta dove magari qualcosa pure verrà fatto prima o poi. Lì davanti Petagna ha il Monza che lo insegue: lo vuole in prestito con riscatto obbligatorio solo in caso di permanenza in serie A. Giuntoli non vuole correre il rischio di ritrovarselo tra dodici mesi e chiede che l’obbligo scatti alla ventesima presenza. Un piccolo braccio di ferro. Da cui dipende un’altra mossa: quella che porta a Armando Broja, il 20enne albanese di cui De Laurentiis è stregato. Il patron del Verona, Setti, è pronto a discutere la partenza di Simeone: Giuntoli ne ha parlato con Setti, così come ha chiesto di Barak, che al momento sembra destinato a restare all’Hellas. L’Udinese aspetta ancora il Napoli per Deulofeu, ma inizia a spazientirsi. Quello che il Napoli pare prendere con eccessiva leggerezza è il portiere: Meret è blindato, ma certo non basta.

Il Mattino