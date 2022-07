Di Lorenzo controcorrente, lui vuole restare: la fascia è sua!

Cannavaro, Hamsik e Insigne. E adesso Di Lorenzo. È lui, il nuovo capitano. A giugno, lo aveva confessato: «Voglio restare al Napoli per sempre». E quelle parole hanno convinto Spalletti e i suoi compagni a dargli la fascia. Una fascia pesante. «Spesso si fa confusione, non si prende il più anziano ma colui che ha il migliore rapporto con la società, è stimato dalla città, gode del rispetto degli avversari e che può rapportarsi meglio con gli arbitri. Conta anche quello che si è fatto sul campo. E poi piace anche a me. Quindi è giusto che sia lui il nuovo capitano». Di Lorenzo è fiero di questa fascia, non lo nasconde. Lo aveva detto già che se andava via Koulibaly gli sarebbe piaciuto diventare colui che doveva raccogliere l’eredità. Di Lorenzo non ha mai messo in discussione la sua permanenza a Napoli. Mai. Ed è una storia all’incontrario, di questi tempi in cui un po’ tutti si fanno trascinare dal vortice del mercato. C’erano anche Mario Rui e Zielinski in corsa, perché anche loro della vecchia guardia. La scelta, con un’ovazione, è caduta su Di Lorenzo.