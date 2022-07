Da Kim a Diallo, il d.s. Giuntoli è sempre alla ricerca del dopo K2

L’arrivo di ieri sera di Aurelio De Laurentiis a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, dovrà sciogliere i dubbi sull’attuale mercato estivo. Un ruolo dove certamente il club vorrà sciogliere presto l’intricata matassa è il difensore. L’addio di Koulibaly al Chelsea, lascia certamente un vuoto sotto tanti punti di vista e il d.s. Giuntoli si sta muovendo in merito al suo sostituto. Sembrava Kim Min Jae del Fenerbache, anche perchè ci sarebbe la volontà del ragazzo, ma il Rennes si sarebbe inserito e pagherebbe la clausola da 20 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, l’alternativa sarebbe Diallo del Psg, però c’è anche il Milan e l’ingaggio non è certo basso, oltre i 5 milioni. Resiste Acerbi della Lazio, costo accessibile e in più Pape Cisse, senegalese come K2 dell’Olympiacos. Insomma si attende la svolta in difesa e si proverà a chiudere in breve tempo.

La Redazione