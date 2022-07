Bertold ha giocato in Turchia e commenta Kim Min Jae

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Bertold, ex calciatore:

Il Bayern vuole fare spesa in Italia: de Ligt e Osimhen su tutti...“Per il difensore della Juve credo si possa fare, perché hanno bisogno di un calciatore in quella posizione di campo. Per il resto non voglio commentare, mi

Il campionato turco è formativo? Kim Min Jae può essere pronto per il Napoli? “Ci ho giocato in Turchia, e nonostante il campionato si sia alzato di livello, non è ancora formativo per chi vuole fare il grande salto in Italia. Su Kim, nello specifico, non esprimo un giudizio perché non lo conosco bene”