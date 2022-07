UFFICIALE – Quattro rinnovi per l’A.c. Brescia calcio femminile

Il Brescia femminile, dopo aver sfiorato la promozione in serie A, ha voglia di rifarsi, ma la prossima stagione in cadetteria, ci saranno rivali da tenere d’occhio. Compagini del calibro di Verona, Lazio Women e il Napoli, non semplici, senza dimenticare possibili sorprese. Le “leonesse” nel frattempo annunciano ben 4 rinnovi: Veronique Brayda, Luana Merli, Serena Magri e Cristina Merli! Un bel modo per cominciare e dare l’assalto alla massima serie.

La Redazione