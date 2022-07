UFFICIALE – Giulia Ferrandi nuova centrocampista per il Napoli

Il centrocampo del Napoli Femminile potrà contare nella stagione 2022/2023 sulla qualità e l’esperienza di Giulia Ferrandi. Ferrandi, nata a Bergamo il 30 settembre del 1992, ha vestito nell’ultima stagione le maglie di Pomigliano e Lazio in Serie A mettendo insieme 19 presenze. In totale i gettoni di Ferrandi in Serie A sono 155 (con Atalanta, Brescia, Fiorentina, Florentia, Pomigliano e Lazio) ma nella sua carriera la calciatrice orobica ha giocato anche in Inghilterra con west Ham e Watford. “Non era possibile dire di no a Napoli ed al Napoli Femminile – spiega Ferrandi -. In Campania ho lasciato un pezzo del mio cuore ed anche se sono nata al Nord qui mi sento a casa. Vestire la maglia azzurra sarà un onore ma anche una responsabilità, quella che dovremo appunto avvertire affinché si possano centrare gli obiettivi che ci siamo prefissate noi calciatori e che ci ha posto la società. Dovremo dare il massimo per noi e per tutti coloro che credono in questo progetto”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile