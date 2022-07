Spalletti: “Se devo paragonare quest’anno con quello precedente siamo partiti con un vantaggio”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell’amichevole giocata oggi contro la Bassa Anaune, vinta dagli azzurri per 10-0.

Dopo una settimana di ritiro, quali sensazione positive e quali sono le cose in ritardo rispetto alle aspettative? “Se devo paragonare quest’anno con quello precedente siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo tutti e sappiamo quali sono i ruoli. L’anno scorso dovevamo trovare delle linee guida, avevamo delle difficoltà perchè in difesa, quest’anno la società sta completando i ruoli in difesa. Olivera come terzino sinistro, con quelle che saranno poi le necessità della squadra. So sta svolgendo tutto nel modo giusto”.