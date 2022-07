Spalletti: “Nuovo capitano? Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto”

Alle ore 18,00 il Napoli ha giocato la sua prima amichevole estiva contro la Bassa Anaune, vinta dagli azzurri per 10-0. Al termine della gara, l’allenatore azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, come riportato da TuttoNapoli.

Nuovo capitano? “Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è un calciatore forte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto”.