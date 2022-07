SKY – Napoli-Kim, la strategia del club per il sostituto di Koulibaly

Il Napoli è già alla ricerca del sostituto di Koulibaly. Il senegalese è andato al Chelsea, contratto di 5 anni e ingaggio da 10 milioni + bonus, perciò si vuole dare a Spalletti un degno sostituto. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, in queste ore i contatti con il Fenerbache per il classe ’96 Kim Min Jae ha avuto esiti confortanti. L’obiettivo del club di De Laurentiis è chiudere in breve tempo la trattativa per evitare la beffa da parte del Rennes, soprattutto sull’ingaggio del ragazzo e poi andare ad abbassare la clausola, anche se al momento il giocatore sud coreano avrebbe detto sì alla maglia azzurra.

La Redazione