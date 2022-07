SKY – Il Napoli vuole Dybala, c’è il “solito” ostacolo da superare

Il Napoli e anche la Roma hanno deciso di puntare su Paulo Dybala, visto che al momento l’Inter, sembra bloccato dal nodo delle cessioni in attacco da molto tempo. Secondo Gianluca Di Marzio, come ha confermato nel corso “Speciale calciomercato, l’Originale”, il club azzurro vuole l’argentino, ma c’è un ostacolo da superare. Si tratta del “solito” problema dei diritti d’immagine che AdL vuole tenere al 100%. L’ex Juventus in passato li ha ceduti ad un altro club e valgono più di 1 milione. La sensazione è che non sarà semplice superare quest’ostacolo, ma nel caso si trovasse la soluzione, potrebbe essere meno difficile arrivare all’acquisto della “joya”.

La Redazione