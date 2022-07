Radio Marte – A. Sacco (Dir napolionline). “Prenderei Senesi, vice campione di Conference League”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il Direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

“Il Napoli sta spaziando dal classe 2000 del Wolfsburg, si prosegue con Senesi; Kim e Acerbi. Tutti i giocatori con età diverse, il Napoli cercherà una via di mezzo: non troppo maturo ma neanche troppo giovane, perché se devi sostituire Koulibaly non puoi prendere giocatori così .Prenderei Senesi, vice campione di Conference League. Mi farebbe piacere, per tutto quello che ha passato, Acerbi.Oggi stiamo parlando di sostituire Koulibaly, non è assolutamente facile. Giuntoli è stato nella comunicazione buono, se realmente l’offerta del Chelsea era quella da tempo bisognava muoversi prima. Vergara non è salito a Dimaro perché andrà a giocare in prestito alla Pro Vercelli, in serie C. Ambrosino si sta allenando con la prima squadra, in attesa di capire le varie destinazioni. Si è parlato di Modena e Avellino, due piazze comunque importanti. Costanzo si sta mettendo in grande evidenza, così come Zerbin e Gaetano”.