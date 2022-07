Oggi alle 18.00 (diretta su FB) in campo il nuovo Napoli

Una squadra inedita per la prima uscita. Il Napoli debutterà oggi in amichevole contro l’Anaune Val di Non ( stadio di Carciato, ore 18: diretta sul profilo ufficiale Facebook del club) senza Ospina, Ghoulam, Insigne, Mertens e, soprattutto, Koulibaly. C’è grande attesa per le prime giocate di Kvaratskhelia, mentre l’altro nuovo acquisto, Olivera, continua a svolgere lavoro individuale. Troveranno spazio volti noti ma anche diversi giovani che si stanno mettendo in mostra agli occhi di Spalletti. In serata dovrebbe raggiungere la Val di Sole anche il presidente Aurelio De Laurentiis che sarà accolto da Riccardo Rosatti, padrone di casa dello Sporthotel Rosatti, il quartier generale del Napoli. È già arrivato, ieri mattina, Victor Osimhen, accolto dall’ovazione dei tifosi.

CdS