N. Schira, giornalista: “Non c’è il minimo segnale di tutto ciò. Il tecnico mi risulta…”

Dopo le partenze di Insigne, Ospina e Koulibaly, con Mertens in forse, c’è la possibilità che Spalletti si dimetta?

“Fantasie le voci sulle dimissioni di Spalletti. Non c’è il minimo segnale di tutto ciò. Anzi mi risulta che il tecnico sia pienamente immerso nel progetto Napoli. La perdita di Koulibaly spiace a tutti, è ovvio, ma 40 milioni per un trentunenne in scadenza che non rinnova non si possono rifiutare”