Antonio Matarrese, imprenditore ed ex presidente prima della Lega Calcio e poi della Figc, si è espresso su Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. “De Laurentiis? Non ho un buon rapporto con lui, è venuto a Bari a fare calcio senza mai volermi conoscere. Il calcio italiano oggi? Una guerra tra bande, non esiste un vertice pensante, una Babilonia. Non abbiamo voce in capitolo come dicono le due esclusioni dal Mondiale, di questo passo la crisi durerà all’infinito”.