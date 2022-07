Marchetti, gior.: “Fabian Ruiz? Sarà l’altro grande tema del mercato del Napoli”

Luca Marchetti, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

C’è crisi di grandi firme in tutti i settori, non solo nel giornalismo. Non è che la stampa non rifletta una crisi di qualità. Siamo peggiorati attraverso la televisione, i social e la mancanza di cultura. Dobbiamo fare i conti con quello che siamo. C’è crisi di grandi firme, ma non che le firme di allora fossero tutte grandi. Oggi i giornali vengono depredati sui social al mattino”.