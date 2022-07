L’ag. FIFA Durante sull’addio di Koulibaly: “E’ chiaro che avesse già un accordo”

L’agente FIFA, Sabatino Durante, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio alla trasmissione “1 Football Club”, soffermandosi tra le altre cose sull’addio di Kalidou Koulibaly.

Quando Giuntoli ha parlato delle cifre offerte a Koulibaly, cos’ha pensato?

“Ora è chiaro che Koulibaly avesse già un accordo. Il ragazzo aveva due possibilità: la prima era quella di andarsene, ma mai alla Juve; l’altra era accettare l’offerta del Napoli. Al Chelsea prenderà il posto di Rudiger, al quale assomiglia sia tecnicamente che fisicamente. I quaranta milioni offerti dagli inglesi, in Italia nessuno li avrebbe offerti. I giornali parlavano di offerta da trenta milioni, ma è impossibile, non ha questi soldi, tant’è vero che fino ad ora ha fatto un mercato di parametro zero. Le dichiarazioni di Giuntoli, in questo contesto, sono state una boutade: sapevano già sarebbe andato via. Ora il Napoli deve dimostrare di avere la forza di prendere un difensore come Bremer. I soldi ci sono, li ha portati il Chelsea, è arrivato il momento di dimostrare che l’idea di riportare lo Scudetto al Napoli è reale e non solo una chiacchiera”.