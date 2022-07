La probabile formazione azzurra contro l’Anaune Val di Non (Ore 18,00)

Ieri mattina, accolto dalla classica ovazione con cui vengono accolti tutti, è arrivato Osimhen che nel pomeriggio ha fatto pure un gol nella partitella e si è divertito a calciare rigori. Oggi, però, sarà all’inizio in panchina per quella che è il primo test della stagione, contro l’Anaune Val di Non che ha come team manager l’ex sindaco Menghini e che si raduna per l’occasione visto che la loro preparazione (giocano in Eccellenza) inizia tra una ventina di giorni. Veri e propri sparring partner insomma. A un certo punto ha anche messo in campo quella che sarà la probabile formazione iniziale dell’amichevole di questo pomeriggio (inizio alle ore 18: visibile gratis sul canale Facebook del Napoli) con Meret in porta, Di Lorenzo e Rui sulle fasce e Rrahmani con Zanoli al centro della difesa. A centrocampo Lobotka e Anguissa e in avanti Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia e Petagna. Tutti gli occhi saranno puntati su Kvara che in questi giorni ha infiammato il pubblico di Dimaro. Intanto completato il quadro delle amichevoli pre-campionato: domenica il Perugia, poi a Castel di Sangro, il 27 luglio l’Adana Demirspor Kulubu; il 31 il Maiorca, il 3 agosto il Girona e l’Español il 6.

Fonte: Il Mattino