Il mattino ricorda un a frase di KK: “Quando non vogliono che un giocatore se ne vada…..”

Il Mattino – Sarà interessante seguire i movimenti di mercato del club in queste settimane e capire come verrà sviluppato il progetto societario e completata la rosa, sfruttando quanto arriva in cassa dopo la cessione di KK. Spalletti è rimasto colpito dalla partenza del calciatore che considerava il punto di riferimento nello spogliatoio. Da uomo di calcio sa che certe frasi ad effetto («Per Koulibaly sono pronto a incatenarmi», aveva detto un anno fa) vengono inevitabilmente superate dalle opportunità economiche.

Il colpo ad effetto – Dybala è il nome che illumina la fantasia di Napoli – piace non soltanto a una tifoseria ma anche a un allenatore, tuttavia le operazioni di mercato vanno inserite in un contesto: bisogna anzitutto lavorare sui sostituti di Ospina (Meret non ispira Spalletti), Koulibaly e Mertens (il vice Osimhen). Due mesi fa leggemmo questa dichiarazione: «Perché è difficile lasciare il Napoli? Per cominciare, c’è la volontà dei tifosi. Il presidente tiene conto della loro opinione. Quando non vogliono che un giocatore se ne vada, quel giocatore non si muove». Sapete chi lo disse? Kalidou Koulibaly.

Fonte: F De Luca (Il Mattino)