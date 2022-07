Giuntoli non l’ha mai perso di vista: si torna a parlare di Senesi

Occorre riempire due caselle vuote e riguardano entrambe la difesa, il centrale per essere precisi. Tra i tanti profili monitorati e di cui si continua a parlare, torna di moda un vecchio obiettivo, quel Marcos Senesi, classe 1997, ormai da tempo nel giro della nazionale e colonna del Feyenoord. In realtà da due anni il ds azzurro Giuntoli lo ha identificato come possibile sostituto di Koulibaly. Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport facendo sapere che il club olandese non intende trattare per una cifra al di sotto dei 20 milioni. Il Napoli rimane in attesa, per capire se ci sarà apertura, perché il sudamericano sarebbe allettato da un’esperienza italiana nella città di Maradona