G. Improta, ex Napoli: “Non ha detto nulla su Insigne, e sta facendo partire loro come se…”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Non ha detto nulla su Insigne e sta facendo partire loro come se fossero giocatori normali. Ma non è così, sono al di sopra della media e l’hanno dimostrato. Il Napoli si sta sciogliendo pian piano come neve al sole. Questo significa ricominciare da capo e da parte nostra non ci resta che sperare in un nuovo inizio che ci faccia sognare. La fiducia non deve mai mancare ma vorrei un po’ più di sostanza dal presidente, dall’allenatore e dagli altri. Una presa di posizione chiara anziché andare dietro gli eventi. Noi dobbiamo essere fiduciosi restando vicini alle sorti di questa squadra. In questo momento sono un po’ rabbuiato moralmente, come la maggior parte dei tifosi.”

Fonte: Radio Punto Nuovo