F. Moratti, allenatore Anaune: “Dispiace per l’addio. Mi aspetto entusiasmo”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Filippo Moratti, allenatore dell’Anaune Val di Non: “Mi aspetto entusiasmo da parte dei tifosi nel vedere la prima uscita del Napoli. Dispiace per il Napoli perché con l’addio di Koulibaly perde un giocatore difficile da rimpiazzare. Dispiace anche a noi che non avremo la possibilità di vedere un calciatore del genere. Un’assenza che dispiace a tutti. Saluterò Spalletti e gli farò l’in bocca al lupo per la stagione. Se avrà tempo mi fermerò a parlare con lui per chiedergli qualche consiglio. L’unico modo per fermare Osimhen è sparargli (ride, ndr). Ha qualità fisiche importanti. Nessuna richiesta ai giocatori, cercheremo di coprirci al meglio. Ho parecchie assenze, tre giocatori in ferie.

Dovremo fare una partita attenta e di festa, con diversi giocatori in rosa. Con i ragazzi ho parlato: c’è emozione. Una richiesta di una foto ci sarà da parte di tutti, può essere l’unica occasione della vita per mettersi a confronto con loro. Ho già avuto la fortuna di giocare contro il Napoli e allenare contro il Napoli di Sarri. Entrando nella testa dei miei giocatori sarà qualcosa di magico. Il Napoli resta una squadra forte e competitiva. Può esserci il sentore di indebolimento, di mancanza di qualcosa per i primi posti. Però il mercato non è finito, Napoli ha un seguito mai visto per i tifosi, il ritiro, la prestagione ed è una città che vive di entusiasmo. Sono sicuro che il Napoli farà una rosa per competere e servirà un acquisto bomba per dare un segnale ai tifosi”.

Fonte: Radio Punto Nuovo