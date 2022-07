E. Fedele, opinionista: “Il Napoli avrà un tesoretto, che può dividere e prendere i soldi”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele: “Il Napoli avrà un tesoretto di circa 200 milioni, su questo tesoretto può dividere e prendere i soldi. Col tempo faranno passare Koulibaly come il traditore della patria. È stato fatto tutto per mettere in cattiva luce Koulibaly. Oggi si dice che la colpa sia del Chelsea, ma se me lo volevo tenere non lo vendevo. Milenkovic sarebbe il più papabile perché fa parte dell’operazione Koulibaly. Sapete quali sono i difensori più forti in assoluto? Non ci sta nessun italiano. Acerbi è un usato sicuro che fa il suo. Spalletti ha detto che per fare la coppa ha bisogno di due portieri dello stesso livello e di giocatori abituati a questi tipi di partite”.

Fonte: Radio Marte