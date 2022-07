Durante, ag. FIFA: “Mertens non ha tante offerte, alla fine accetterà di restare al Napoli”

Sabatino Durante, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione 1 Football Club.

Caso Mertens

“Non ha tante offerte, quindi penso che alla fine accetterà di restare al Napoli. La società ha già perso Ospina, Koulibaly ed Insigne, non possono perdere anche Dries, la piazza non se lo merita. Adl deve confermare con i fatti che la sua dichiarazione sullo Scudetto sia reale e non una frase ad effetto. Io non condanno più di tanto Aurelio per quella dichiarazione, perché a volte, durante le conferenze stampa, ci si fa prendere dall’emotività. Però ora si deve confrontare con la realtà: ha perso diversi calciatori importanti, ora ci vogliono acquisti importanti”.