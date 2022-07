DIFESA – Il borsino del Napoli per sostituire il “Comandante”

Il Napoli da 48 ore ha ormai la certezza che non avrà più in difesa il “Comandante” Koulibaly. Il calciatore senegalese firmerà un contratto di 5 anni e guadagnerà, compreso i bonus, intorno ai 13 milioni all’anno, davvero una cifra che nessuno poteva rinunciare. Ora però bisogna guardare al suo sostituto e il mare di opportunità non mancano di certo. L’unico che ad oggi si può depennare è Bremer, visto che piace all’Inter e viene valutato da Cairo davvero tanto. In cima alla lista nello speciale borsino, come riporta il Mattino, è il coreano Kim del Fenrbache, anche se ha una clausola di 20 milioni. A seguire c’è Acerbi che è ai ferri corti con la tifoseria della Lazio e costa sui 5 milioni. Infine c’è Baily del Manchester United, senza dimenticare Milenkovic della scuderia Ramadani. Ora però c’è da stringere i tempi per consegnare a Spalletti il difensore, mentre si attendono le visite mediche per Ostigard che sarà il quarto.

La Redazione