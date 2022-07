Dall’Olympiacos piace un compagno di nazionale di Koulibaly

Sì: l’addio di KK è stato affrontato soprattutto con il mutismo, ma nel frattempo il club si muove, s’informa e tratta per definire l’identikit. Il sostituto: ieri è andata in scena una call con il Fenerbahce per affrontare il tema Kim Min-jae, il gigante coreano che piace moltissimo e che può essere liberato con il versamento della clausola rescissoria di 20 milioni inserita nel suo contratto. Il prediletto è lui. Ma in lista resistono Francesco Acerbi della Lazio e Pape Cissé dell’Olympiacos, guarda caso compagno di Koulibaly nella Nazionale senegalese. In attacco, il nodo è Petagna: il Monza insiste ma il Napoli lo valuta 20 milioni. Se alla fine troveranno un accordo, Giuntoli si fionderà su Simeone.

Fonte: CdS