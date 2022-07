Caso Koulibaly: “Suggeriremmo a Giuntoli maggiore cautela per il futuro”

La sfida ora è riuscire a tramutare un indubbio vantaggio economico per la società del Napoli e per Koulibaly in un vantaggio tecnico per la squadra del Napoli. Offerta irrinunciabile quella del Chelsea, per il giocatore come per il club. E adesso questi milioni vanno reinvestiti sul mercato. Assai improbabile che arrivi un difensore del livello di Koulibaly, non ci resta che constatare che il calcio italiano ha perso un altro campione. Chissà quando il Napoli ha recapitato a Koulibaly l’offerta da 6 milioni annui, se prima o dopo quella proposta monstre del Chelsea (10). Nella conferenza stampa di sabato scorso il direttore sportivo Giuntoli aveva adoperato l’aggettivo incedibile a proposito di Kalidou: gli suggeriremmo maggiore cautela nelle prossime occasioni.

F De Luca (Il Mattino)