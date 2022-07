Caira, ag. FIFA: “Mercato in Italia bloccato dai difensori centrali, ADL è virtuoso”

Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Sostituire Koulibaly è davvero difficile…

“A parte che sostituirlo è difficile, ma questo è l’esempio di un mercato particolare in Italia, bloccato dai difensori centrali. Questa è una anomali, in genere non era un ruolo in cui ci fosse penuria di elementi validi. L’Inter è bloccata con Skriniar, la Juve con de Ligt, il Napoli da Koulibaly. Appena andrà via il senegalese, gli azzurri potranno arrivare per primi su qualche nome da strappare alle avversarie, ma trovare un centrale forte e mancino, in Europa, è davvero difficile. Se l’uscita del difensore può favorire l’ingresso di Dybala. Non lo so, sono situazioni diverse, ma conoscendolo bene dai tempi del Palermo dico che in piazze come Napoli e Roma farebbe benissimo. Il ragazzo ha bisogno di sostegno e di continuità. Certo, potrebbe essere un colpo che attutisce la perdita di Koulibaly, infuocando di nuovo la piazza”.

Situazione Mertens

“Quando giocatori di questo livello arrivano a scadenza, puntano ai soldi. Dybala è fermo da due mesi, non trova uno straccio di club che lo tesseri, questo ci fa capire la difficoltà di questo mercato in cui ci sono pochi soldi. Un passato, per uno come Dybala, le squadre sarebbero arrivate ai coltelli per prenderlo”.

Ci stai dicendo che la gestione Adl è virtuosa?