ATTACCO – Le ultime su Petagna, Simeone e Mertens

Il Napoli non deve solo pensare alla difesa, dove al momento è sprovvisto del suo “Comandante” Koulibaly, partito per Londra, destinazione Chelsea, ma ha anche l’attacco nel mirino. Secondo il Corriere dello Sport, c’è da risolvere la questione Petagna che non è un mistero che piace al Monza. Il club del presidente Berlusconi ha offerto sui 15 milioni per l’obbligo di riscatto, la società partenopea ne chiede ben 20. In caso di addio dell’ex di Atalanta e Spal, si andrà dritti su Giovanni Simeone che da sempre è un pallino di Giuntoli. E’ al momento fermo la questione Mertens, dove le parti sono ancora distanti, anche se il belga non ha ricevuto offerte ufficiali, vista la cifra alta come ingaggio.

La Redazione