[Video] AMICHEVOLE – Napoli-Anaune Val di Non 10-0, i top e i flop della squadra azzurra

Questo pomeriggio si è giocato il primo test amichevole della stagione, contro la Rappresentativa Dilettantistica del Trentino l’Anaunia Val di Non. Il primo tempo finisce 4-0, in gol Rrhamani, doppietta di Kvaratskeila e Anguissa. Nella ripresa le reti di Zerbin, doppietta di Politano, Osimhen, autorete di Fellin e infine Ambrosino per il 10-0 finale. Da segnalare anche 4 legni colpiti con Lozano, Petagna, Osimhen e Politano. Ecco le pagelle della sfida di Carciato.

Top

Rrhamani 6,5 – In attesa di conoscere il resto del reparto azzurro, il difensore del Kosovo, ricomincia con un gol la stagione agonistica. Giocatore che prosegue la sua crescita e questa stagione dovrà dare altre risposte.

Anguissa 7 – Il centrocampista ex Fulham è arrivato da 48 ore, ma è già in gran forma. Gioca in molte zone del campo, due assist e segna un bel gol al volo e schiacciando il pallone a terra. Insomma ha iniziato come meglio non poteva.

Lobotka 6,5 – L’avversario non era certo irresistibile, ma lo slovacco è sempre una calamita di palloni. Davvero non si stanca mai e per tutto il primo tempo dimostra di essere già in buona condizione.

Kvaratskeila 7 – Il georgiano era molto atteso per questa prima amichevole e non ha tradito le attese. Spunti a sinistra cn una certa facilità e assist per Rrahamani. Non sazio realizza una doppietta, il primo di piatto e il secondo con un cucchiaio. Insomma niente male davvero, in attesa di altri match amichevoli.

Zerbin 6,5 – Il classe ’99 era stato elogiato da Spalletti in conferenza stampa ed ha certamente dato segnali di crescita. Ottimo spunto personale a sinistra e tiro da biliardo. Poi altre giocate per i compagni di squadra. Dopo Castel di Sangro si tireranno le somme.

Politano 7 – L’esterno destro è molto chiacchierato per le voci di mercato e non solo, ma come qualità certamente non si discute. Doppietta realizzata e palo colpito, insomma un messaggio ai naviganti.

Osimhen 6,5 – Meriterebbe mezzo voto in più, ma in alcuni momenti ha voglia di strafare. Spacca la porta, colpendo il palo, poi segna da pochi passi e per generosità concede il rigore ad Ambrosino. Niente male per essere qui da soli due giorni.

Ambrosino 6 – Il 2022 del classe 2003 prosegue con la partita vista oggi contro l’Anaune. Sfiora il gol e sbaglia il rigore, ma alla fine segna la rete personale. Ha ampi margini di crescita insomma.

Flop

Ounas 5,5 – Il franco-algerino si vede che ha voglia di fare e mettersi in luce, con il mercato che incombe, ma gli manca la lucidità nel servire la palla ai compagni. Sfiora il gol, però certamente doveva sfruttare meglio questa chance.

Petagna 5 – L’attaccante che è sul mercato, doveva dare un segnale sotto porta. Ci mette impegno e l’assist lo fa, ma spreca troppo ed è anche sfortunato con il palo. Andare a giocare altrove potrebbe dargli una mano.

Lozano 5,5 – Rispetto a Petagna più nel vivo del gioco ed è sfortunato con il palo, ma la palla gol sprecata a porta vuota non è da lui certamente.

A cura di Alessandro Sacco