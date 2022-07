Un colpo di spugna: i 4 capitani andati via chiudono un ciclo

Il colpo è duro da digerire. Molto duro: per i tifosi, la squadra e soprattutto per l’allenatore. Il signor Luciano: aveva chiesto di non cederlo, a ogni costo, e fino alla vigilia del ritiro aveva continuato a sperare. Però invano: Koulibaly ha rifiutato il rinnovo e confermarlo con il contratto in scadenza nel 2023 avrebbe ripetuto le storie di Ospina, Mertens e Insigne. I quattro capitani perduti di un ciclo definitivamente chiuso ieri: David giocherà con l’Al-Nassr, Dries è ancora un celebre disoccupato e Lorenzo è a Toronto. E la fascia? Zielinski, Di Lorenzo e Mario Rui, i candidati alla successione: si vedrà domani, in amichevole con l’Anaune. Ma questa è un’altra storia: Napoli e il Napoli devono prima metabolizzare la fine di un’epoca. E poi ripartire. Fonte: CdS