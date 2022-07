Spalletti scende in campo per la “Joya” Dybala

Ieri sera, nel corso dell’incontro con i tifosi al Teatro di Folgarida, si è toccato l’argomento Dybala e mister Luciano Spalletti non ha nascosto l’interessamento: «È forte, piace a tanti, è talentuoso, ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. Cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte». Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato il contatto del mister di Certaldo con l’ex Juventus. Al momento la trattativa è in una fase embrionale, ma l’argentino sarebbe felice di giocare al “Maradona” ed è attirato dalla Champions. La trattativa non sarà semplice, ma almeno non è impossibile, come poteva essere rispetto a qualche settimana fa.

La Redazione