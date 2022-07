Spalletti: “Politano, in attacco, è stato quello più presente…”

Ieri Mario Giuffredi, l’agente di Politano, ha dichiarato: «Spalletti non si fida più di lui e vuole accompagnarlo alla porta». L’allenatore, durante la serata di ieri con i tifosi, a Dimaro Folgarida, ha risposto: «Politano lo tengo volentieri, se vuole: è quello che ha fatto più presenze di tutti nell’attacco del Napoli». Ancora sul mercato: «Dybala? Piace a tanti perché ha estro, talento, fantasia, fa gol, batte bene i calci piazzati e ha un piede fantastico. Cercheremo di farlo crescere ancora…». Cercheremo: indizio o speranza? Una tifosa molto nostalgica, parlando dell’uomo in appoggio alla punta nel 4-2-3-1, invoca anche Mertens: «Lui è sicuramente adatto a ricoprire il ruolo di sottopunta così come Zielinski ed Elmas. In questo momento Mertens non è qui con noi e quindi cercheremo altre soluzioni».

CdS