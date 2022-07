SKY – Koulibaly, l’over 30 più costoso della storia della Premier

Kalidou Koulibaly è atteso per stasera a Londra e domani sosterrà le visite mediche con il Chelsea, iter di rito che precede la firma sul contratto con i Blues. Il difensore senegalese va al Chelsea in un’operazione da 40 milioni di euro (38 fissi + 2 di bonus): si tratta di un affare record nella storia della Premier League – riporta Sky – campionato che non aveva mai investito così tanto per un giocatore di 31 anni. Allora vuol dire proprio che questo ragazzo, in campo, fa davvero la differenza…