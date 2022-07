SKY – Chelsea-Koulibaly, fissate le visite mediche. Il Napoli ha due obiettivi per la difesa

In casa Napoli oggi è certamente sul piano calcistico una giornata non semplice, anzi complicata, visto che da oggi non potrà più contare sulla leadership di Kalidou Koulibaly. In questi minuti c’è stato lo scambio dei documenti tra il Chelsea e il club azzurro. Il difensore senegalese firmerà un contratto di 5 anni a 10 milioni d’ingaggio, parte oggi per Londra e domani mattina svolgerà le visite mediche. Per il suo sostituto due i nomi, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio. Il primo è il coreano Kim Min Jae del Fenerbache, giocatore che da tempo è seguito da Giuntoli e il suo scouting. Il secondo nome è Andrea Acerbi che avrebbe già detto sì al Napoli e costa sui 5 milioni.

🔴🔴🔴 #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues ✈️✍️

👉 @ivanfcardia pic.twitter.com/cl4Py8l6Hu — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 13, 2022

La Redazione