SERIE B FEMMINILE – Sabrina Tasselli ritornerà a difendere la porta del Napoli

Gradito ritorno in casa Napoli Femminile, con il club azzurro che riabbraccia Sabrina Tasselli – il portiere titolare nella seconda parte di stagione in Serie A nel 2020/2021. Nata a Carpi il 3 aprile del 1990, Tasselli vanta una lunga esperienza in A con 102 presenze al suo attivo (30 sono invece i “gettoni” in Serie B) ed ha disputato anche una gara con la Nazionale nel 2015 (amichevole contro la Cina). Sassuolo, Tavagnacco, Hellas Verona, Riviera di Romagna e Juventus le squadre nelle quali ha militato in carriera prima di approdare al Napoli Femminile, club con il quale ha ottenuto la salvezza due stagioni fa. Lo scorso anno per lei 8 gettoni con la Fiorentina, adesso il ritorno in maglia azzurra. “In realtà è come non essermene mai realmente andata – spiega Tasselli – perchè a questa maglia ed a questa società sono rimasta legata. Napoli è una città che ti conquista e che non si dimentica, adesso però starà a noi conquistare di nuovo la tifoseria con la “cazzimma” che deve contraddistinguere chiunque veste i colori azzurri che ormai sento sulla pelle per le emozioni che ho già vissuto e che mi appresto a vivere all’ombra del Vesuvio”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile