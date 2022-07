SERIE A FEMMINILE – Asia Bragonzi nuovo rinforzo del Sassuolo

Asia Bragonzi è una nuova giocatrice del Sassuolo! La classe 2001 ha fatto parte del settore giovanile dell’Inter per poi passare alla Juventus Primavera. Proprio con le bianconere ha fatto il suo esordio in prima squadra in Serie A.

Prima in prestito al Verona e poi all’Empoli, ora è pronta per una nuova esperienza in neroverde.

“Per questa nuova stagione il mio obiettivo come squadra è quello di arrivare più in alto possibile. Personalmente, invece, sarebbe un sogno arrivare in doppia cifra, il focus principale resta comunque quello di migliorare. Per me alla base di tutto c’è il concetto di sacrificio, è questo che dobbiamo portare avanti con forza, ogni giorno, TUTTE INSIEME”

Benvenuta Asia!

Fonte: sassuolocalcio.it