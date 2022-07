Senesi da molto tempo seguito dal Napoli, l’agente Caravello : “Non mi stupiscono certe voci”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Danilo Caravello, agente di Destiny Udogie e intermediario di Marcos Senesi:

I TANTI PARAMETRI ZERO – “Questo è il mercato che mi aspettavo. Andare a parametro zero è un rischio, anche se sei un calciatore importante. Tutte le società ormai sono attente ai conti. Si pensa sempre ai Mertens, o ai Dybala, ma io aggiungerei anche i Bernardeschi, i Belotti… Tutta gente che è andata a parametro zero, dopo aver rifiutato offerte al ribasso. E che oggi ancora non riesce a trovare società o destinazioni consone alle proprie ambizioni e al proprio valore, ad una pari offerta economica. Di certo, è un mercato molto difficile”.

IL FUTURO DI MARCO SENESI – “Marcos è un giocatore forte, un nazionale argentino. Il grande ostacolo resta il prezzo del cartellino, visto che trattare con gli olandesi non è mai semplice. Senesi è un profilo attenzionato da tante squadre, ma alla fine non si concretizza mai nulla. O non si trova l’incastro economico oppure non c’è tutta questa voglia di cederlo da parte del Feyenoord. L’interesse del Newcastle? Non mi stupiscono certe voci, soprattutto se consideriamo il suo valore. Sicuramente se i club inglese lo vogliono, lo prendono: hanno una disponibilità economica superiore a quella degli altri campionati”.