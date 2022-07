Per Mertens si riaprono le porte azzurre, il Napoli pensa al dopo-Petagna

Il Napoli gioca su più tavoli per cercare di dare a Spalletti più soluzioni e in diversi reparti. In attacco ad esempio, come riporta il CdS, si riaprono le porte per il rinnovo di Dries Mertens. Non è semplice, ma dopo l’addio di Koulibaly e i 2,5 milioni d’ingaggio, si può riaprire una trattativa che sembrava bloccata. Per il resto Petagna piace al Monza e in caso di addio il d.s. Giuntoli ha già contatto Simeone del Verona e non ci penserebbe due volte per avere l’argentino come alternativa di Osimhen. Si gioca su più tavoli, l’attacco potrebbe avere una vecchia e una nuova soluzione da dare a mister Spalletti.

La Redazione