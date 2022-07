Maurizio de Giovanni, forza…tutta Napoli è con te!

Paura per Maurizio De Giovanni. Il noto scrittore partenopeo, durante la notte, è stato colpito da un infarto ed è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato operato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche se dovrà restare in ospedale sotto osservazione. Tantissimi i messaggi di vicinanza ed affetto, da parte di volti noti della città e da parte di “gente comune” ai quali si aggiunge quello de IlNapolionline.com che ha in Maurizio un amico personale da sempre. Forza, Maurizio…tutta Napoli è con te!