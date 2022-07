L’addio di Petagna potrebbe favorire l’arrivo del Cholito

Attivo soprattutto in fase di uscita, in queste ore, certo, ma non solo. Il Napoli, secondo quanto rivela Sky Sport, continua comunque a lavorare in entrata. Con Petagna sempre più vicino al Monza, dove lo attende l’amico/estimatore Galliani, potrebbe esserci una entrata importante. Bisogna completare il pacchetto attaccanti, a prescindere dal futuro di Mertens, per cui vi sono contatti con l’Hellas Verona per Giovanni Simeone, che è in uscita dagli scaligeri. Il Cholito è stato riscattato dal Verona per 10,5mln di euro: il Napoli potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra pari a circa 15 milioni.