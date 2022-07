Kim Min-Jae, Acerbi ed Ostigard tra smentite e conferme

Mentre la radio ufficiale del club azzurro afferma che non ci sono novità in merito ai difensori trattati dal Napoli. Ostigard e Kim Min-Jae e smentisce l’interesse per Acerbi, l’esperto di calcio mercato, Gianluca di Marzio, non è dello stesso avviso e scrive:

“Sono due le operazioni portate avanti in parallelo dal club. La prima è quella che porta a Kim Min-Jae, difensore di proprietà del Fenerbahce, da tempo un obiettivo degli azzurri. La seconda, invece, riguarda Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è emerso come candidato a sorpresa nella serata di ieri e avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Il Napoli, adesso, dovrà scegliere uno tra questi due nomi dopo essersi già assicurato il sì di Ostigard”.