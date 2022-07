Kalidou aveva dichiarato ieri: «Chelsea? Siamo sulla buona strada»

Koulibaly lascia Napoli e il Napoli: la storia è finita dopo otto anni e 317 partite, ma il fulmine non ha squarciato i cieli della Val di Sole all’improvviso. No: era una notizia attesa, anticipata dagli eventi raccontati negli ultimi giorni che in un certo qual modo avevano chiarito la situazione senza necessità di aggiungere chissà cos’altro. Nell’ordine: Kalidou aveva rifiutato la faraonica proposta di rinnovo del Napoli, 6 milioni di euro netti per 5 anni e un futuro da dirigente; Kalidou aveva rifiutato la Juve; Kalidou era sempre stato vago con tutti in merito al suo arrivo sulle Dolomiti; Kalidou ha dichiarato ieri: «Chelsea? Siamo sulla buona strada». Due indizi fanno una prova, quattro una conferma. Anche De Laurentiis ha cambiato più volte i piani del suo viaggio a Dimaro: la trattativa stava entrando nel vivo e già il primo incontro di lunedì con Ramadani a Roma aveva virtualmente sancito la parola fine. The end, direbbero gli inglesi. Fonte: CdS